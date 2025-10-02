Le Meilleur Pâtissier du 2 octobre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 4)



Le Meilleur Pâtissier du 2 octobre 2025, éliminé – L’épisode 4 du Meilleur Pâtissier, diffusé ce soir sur M6, a tenu toutes ses promesses avec un menu 100% chocolaté. Entre réussites gourmandes, flops cuisants et une confrontation inédite avec Cyril Lignac, la compétition a une nouvelle fois réservé son lot d’émotions.











Épreuve du classique revisité : le coulant au chocolat

Pour ouvrir le bal, Cyril Lignac a demandé aux pâtissiers de revisiter l’incontournable coulant au chocolat, célèbre pour son extérieur parfaitement cuit et son cœur fondant à souhait. Si Mathieu, Camille et Pascale ont su convaincre grâce à des créations inventives et parfaitement maîtrisées, d’autres candidats ont eu bien plus de mal. Victoria, Clara et Adrien n’ont pas réussi à trouver l’équilibre attendu et se sont retrouvés en bas du classement.

Épreuve technique : Cyril Lignac entre en compétition

Moment exceptionnel sous la tente : Mercotte a ressorti de son grimoire le mythique « Fedora », un bijou de chocolat mêlant biscuit succès, mousse aérienne, crémeux fondant et décor raffiné. Et cette fois, Cyril Lignac a décidé de se lancer lui aussi dans l’épreuve ! Résultat : le chef s’est imposé en première position, devant Mathieu, une performance remarquable du candidat face à son mentor. En revanche, Margot a terminé dernière de ce redoutable exercice.

Épreuve créative : les plaisirs coupables en version chocolat

Pour la dernière épreuve, les pâtissiers ont dû révéler leur plaisir coupable sous la forme d’une création chocolatée. Entre originalité et audace, les candidats se sont surpassés pour séduire Cyril et Mercotte, épaulés par l’invitée de la semaine, la cheffe pâtissière Christelle Brua.



Pierre éliminé

À l’issue de la dégustation, Mathieu a été couronné tablier bleu de la semaine, confirmant son excellent parcours. En revanche, l’aventure s’arrête pour Pierre, qui a été éliminé aux portes de la cinquième semaine.

Rendez-vous le jeudi 9 octobre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 5. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, il sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.