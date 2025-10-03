La Boîte à Secrets du 3 octobre : les invités de Faustine Bollaert ce soir



La Boîte à Secrets du 3 octobre 2025 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro de « La Boîte à Secrets ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







La Boîte à Secrets du 3 octobre 2025 : les invités de ce soir

Pour cette nouvelle saison, La boîte à secrets continue de toucher le cœur des téléspectateurs. Dans ce nouveau numéro, Faustine Bollaert nous promet une soirée intense en émotions aux côtés de trois invités d’exception : Michèle Torr, Kamel Ouali et Lorie.

Bien plus qu’une émission, La boîte à secrets est un rendez-vous unique de confidences et de partage, où chaque personnalité dévoile une part intime de son histoire à travers des surprises préparées en complicité avec ses proches.



Entre souvenirs inoubliables, fous rires, retrouvailles inattendues et révélations émouvantes, le programme vous réserve une soirée riche et vibrante.

Faustine Bollaert vous convie à la fête… et attention, les surprises ne font que commencer ! Préparez-vous à rire, à vibrer… et peut-être à laisser couler une larme.