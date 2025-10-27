Plus Belle La Vie du 27 octobre 2025 : l’enquête avance, Gabriel aide Bahram (résumé + extrait vidéo épisode 450 en avance)



Plus belle la vie du 27 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 450 de PBLV – L'enquête pour retrouver l'homme au bandana avance cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Gabriel, de retour de vacances, va aider Bahram à identifier de quoi souffrent les soeurs Tanguy.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 octobre 2025 – résumé de l’épisode 450

À l’hôpital, Laura et Morgane sont placées en quarantaine. Léa rejoint Bahram, qui lui confie que l’état de Laura reste inchangé. Il la maintient dans un coma artificiel pour la stabiliser, mais les examens demeurent normaux, ce qui déconcerte Léa. Quant à Morgane, son état empire : les médecins suspectent une infection virale. Soudain, une alarme retentit — Morgane est en détresse respiratoire !

Au commissariat, Patrick informe Idriss : personne ne comprend encore ce dont souffrent les deux jeunes femmes. Idriss explore les pistes laissées par Morgane, qui était persuadée que tout remonte à l’agresseur de Laura. Jean-Paul arrive avec une bonne nouvelle : les analyses du bandana ont révélé une correspondance avec un homme recherché pour meurtre depuis septembre 2024. La victime, Stéphane Marchand, était un dealer poignardé à mort. Patrick ne voit pas le lien, mais Jean-Paul suppose que le suspect est toxicomane, ce qui pourrait expliquer ses crises mystiques. Idriss, sceptique, pense qu’il est trop facile qu’ils aient obtenu son ADN. Il révèle qu’il a un indic sur les lieux du meurtre.



Au Mistral, Louis avoue à Baptiste qu’il a violé son assignation à résidence en l’accompagnant vendredi. Baptiste le savait : son conseiller pénitentiaire a confirmé qu’il avait agi pour sauver une vie. Baptiste a tenté sans succès de joindre Audrey, mais Louis lui apprend qu’elle va mieux, bien qu’elle soit toujours hospitalisée. Il a prévu d’aller la voir.

Gabriel et Thomas rentrent de vacances. Gabriel propose de prolonger leur séjour dans les calanques, mais Thomas préfère reprendre le bar. Gabriel ne lui en veut pas et avoue que Bahram le sollicite pour un diagnostic complexe.

Idriss et Jean-Paul rencontrent l’indic, qui connaissait bien Marchand. Il affirme que l’homme au bandana ne correspond pas au meurtrier, hormis la veste militaire — ce qui laisse penser que les cheveux longs feraient partie d’un déguisement. Pendant ce temps là, Yolande reçoit des nouvelles de Léa : Morgane n’est plus en détresse, mais le risque de rechute reste élevé ; Laura, elle, demeure dans le coma. Bouleversée, Yolande confie à Noémie qu’elle croit à une malédiction. Mathis les interrompt, brandissant un dessin inquiétant… représentant le diable.

À l’hôpital, Bahram ordonne à Basile de rentrer se reposer. Gabriel le rejoint, ayant étudié le dossier : selon lui, la cause pourrait être un allergène présent dans la résidence. Bahram doute, mais Gabriel pense que la source se trouve peut-être dans la chambre de Laura.

De retour au bar, Thomas reprend le service. Luna lui vante les mérites de Djawad, qu’elle a trouvé très efficace et à l’écoute. Mais Thomas découvre que ce dernier porte des bouchons d’oreille pendant le service — il n’écoute pas les clients, mais fait semblant !

Louis rend visite à Audrey avec des fleurs. Elle regrette son geste désespéré et le remercie, lui ainsi que Baptiste. Elle confirme que son témoignage pour l’administration a été parfait. Plus tard, Louis rencontre son avocate : il risque deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, mais elle reste confiante. Il la remercie avant de partir, sous le regard attendri de Thomas, qui lui rappelle qu’elle est en couple.

À la résidence, Idriss inspecte la chambre sans succès. Il croise Éric et Basile, masqués, transportant des sacs censés contenir des échantillons. Vadim s’inquiète : si le contenu est infectieux, leur manipulation est irresponsable. Soudain, il s’effondre, suivi de Nisma — les sacs semblent être à l’origine du problème. Idriss ordonne immédiatement de verrouiller les lieux : plus personne ne sort !

