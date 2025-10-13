« Morts au sommet » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (13 octobre 2025)



« Morts au sommet » c’est le téléfilm rediffusé ce lundi soir sur France 2. Laurent Gerra et Clémentine Poidatz sont de retour dans un nouvel opus, « Morts au sommet ».





A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Morts au sommet » : histoire, résumé

Lorsqu’un SUV utilisé pour un braquage en Suisse est retrouvé écrasé au pied d’une falaise dans les montagnes françaises, l’adjudant Constance Vivier du PGHM est contrainte de collaborer à nouveau avec le capitaine Meyer de la police suisse. Ensemble, ils se lancent à la poursuite des trois braqueurs en fuite et de leur butin. Mais la découverte du corps de l’un d’eux révèle qu’un autre joueur, prêt à tout, semble déterminé à s’emparer du trésor perdu dans les cimes…

Interprètes et personnages

Avec : Laurent Gerra (Andréas), Clémentine Poidatz (Constance), Pierre Kiwitt (Daniele), Zoé Héran (Skadi), Margaux Ribagnac-Vin (Violette), Nicolas de Broglie (Knott), Mohamed Ketfi (Beddiar), Noémie Kocher (Louise), Elliot Jenicot (Karabetian), Stéphane Hénon (Morel), Romain Deroo (Guilain), Ayana (Sarah)



