Le Meilleur Pâtissier du 16 octobre : l’épisode 6 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Le Meilleur Pâtissier du 16 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Pour cette sixième semaine de compétition, Le Meilleur Pâtissier met le cap sur une terre de légendes, où le caramel et le beurre salé règnent en maîtres… Direction la Bretagne !





Le Meilleur Pâtissier du 16 octobre 2025, présentation de l’épisode 6 « 100% Bretagne »

Épreuve du classique revisité : le kouign-amann, un joyau croustillant !

Les pâtissiers s’attaquent à l’incontournable emblème breton : le kouign-amann ! Cyril Lignac sera intraitable sur les fondamentaux : une pâte levée feuilletée parfaitement croustillante, une caramélisation dorée à souhait et une cuisson impeccable.

Épreuve technique : le farz pitilig souezhenn, la tour de crêpes infernale !

Mercotte a encore fouillé dans ses recettes anciennes pour dégoter une pépite du XIXᵉ siècle, tout droit venue du Finistère : le farz pitilig souezhenn ! Ce gâteau d’exception se compose d’un enchaînement de crêpes épaisses, de ganache au caramel beurre salé et d’une chantilly vanillée. À la découpe, les pâtissiers devront révéler un superbe motif en vagues entrelacées.



Épreuve créative : les légendes bretonnes… en gâteau !

Excalibur, la fée Morgane, les korrigans ou encore Merlin l’Enchanteur : les candidats devront donner vie aux plus grandes légendes bretonnes à travers une création pâtissière spectaculaire. Pour les accompagner, Yvan Chevalier, maître chocolatier rennais et Meilleur Ouvrier de France, partagera ses conseils et secrets de professionnel tout au long de l’épreuve.

Le Meilleur Pâtissier du 16 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !