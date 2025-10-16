« Enquête en famille » du 16 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Enquête en famille, vos épisodes inédits du jeudi 16 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Enquête en famille » avec Clémentine Célarié, Bernard Le Coq et Naïma Rodric dans les rôles principaux. Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Enquête en famille » du 16 octobre 2025, vos épisodes

Épisode 5 : L’enquête de Charline s’ouvre sur une découverte tragique : une femme retrouvée morte, abattue alors qu’elle montait à cheval en pleine forêt. Ses parents, Claire et Philippe, très présents dans sa vie, veillent attentivement sur elle durant sa grossesse tout en poursuivant, en secret, leurs propres investigations à ses côtés. De son côté, Bastien devra regagner la confiance de Charline.

Épisode 6 : Une employée d’hôtel retrouve le corps sans vie de Christophe Piatek, un représentant venu de Nantes, mort asphyxié avec son oreiller. À Paris, Claire et Philippe surveillent Paul-Henri, l’ancien compagnon de Charline, et lui révèlent qu’il va prochainement devenir père. De son côté, Charline poursuit l’enquête avec détermination, malgré sa grossesse arrivée à terme.



Personnages et interprètes

Avec : Clémentine Célarié (Claire Rochette), Bernard Le Coq (Philippe Rochette), Naïma Rodric (Charline Rochette), Noom Diawara (Ludo Epoupa), Charlotte Gaccio (Betty Bassini), Marc Ruchmann (Bastien Goader), Didier Bénureau (Pascal Martinez), Alexandra Cismondi (Kristina Malbec), Gabrielle Chabot (Solenn), Hervé Mahieux (Patrick Baudouin), Zaïna Yalioua (Leila Nebbou), Théo Cosset (Noé Nanty), Elodie Godart (Mme Turmont), Yves Mayet (Raphaël Nanty), Eugénie Grimblat (Odile), Sophie Duez (Babeth Dicaire), Olivier Clenet (Veste verte), Audrey Caille (Manteau rouge)