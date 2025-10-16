Prière d’enquêter du 16 octobre : votre épisode ce soir sur France 3

Par /

Prière d’enquêter du 16 octobre 2025 – C’est une rediffusion de votre série « Prière d’enquêter » qui vous attend ce jeudi soir sur France 3. Au programme aujourd’hui, l’épisode intitulé « Une âme perdue ».


A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.

Capture FTV


« Une âme perdue » : Un nouveau drame secoue l’abbaye de Valmagne : le contremaître du chantier de rénovation, mené par les Compagnons du Devoir, est retrouvé mort après une chute du haut du narthex. Accident, suicide ou meurtre ? De retour sur les lieux, Elli s’attelle à percer les mystères enfouis dans le passé de certains compagnons. Clément, quant à lui, sera profondément ébranlé à la fois par les événements survenus au monastère et par la rencontre inattendue avec ses parents biologiques.

Casting

Avec : Sabrina Ouazani (Elli), Mathieu Spinosi (Clément), Jérôme Robart (Franck), Christian Rauth (Mathias), Myriam El Ghali-Lang (Bérénice), Kelia Millera (Noémie) Sihame Falhoune (Maryam), Xavier Deranlot (Père Abbé Luc)
Et la participation de Frédéric Largier (Michel Boiron), Rémi Pedevilla (Laurent Meissonnier), François Caron (Victor Meissonnier)


