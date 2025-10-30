Le Meilleur Pâtissier du 30 octobre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 8)



Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 30 octobre 2025, éliminé – Ce soir sur M6, Le Meilleur Pâtissier a transporté les téléspectateurs dans un univers féerique pour un épisode spécial Disney, placé sous le signe de la magie, des contes et de la gourmandise. Entre forêt enchantée, gâteau d’anniversaire royal et créations inspirées des plus grands classiques animés, les candidats ont rivalisé d’imagination pour séduire Cyril Lignac, Mercotte et les invités du jour.











Publicité





La forêt-noire revisitée : un conte enchanté

Première épreuve de la soirée : revisiter la mythique forêt-noire. Si Victoria et Pascale ont émerveillé le jury avec des réalisations aussi élégantes que savoureuses, Maamar, Adrien et Margot ont connu plus de difficultés. Manque d’équilibre des saveurs ou finitions imparfaites : leurs créations n’ont pas totalement convaincu.

Le gâteau d’Aurore : l’épreuve technique de haute voltige

Pour l’épreuve technique, Mercotte avait concocté un défi magique inspiré de La Belle au bois dormant : reconstituer le spectaculaire gâteau d’anniversaire d’Aurore, composé de huit cheesecakes empilés et décorés de bougies en chocolat. Adrien s’est illustré avec brio en remportant l’épreuve devant Victoria, tandis que Sébastien a terminé à la dernière place du classement.

Mon dessin animé préféré en gâteau : une épreuve pleine d’émotion

Lors de l’épreuve créative, les candidats ont laissé parler leur cœur et leurs souvenirs d’enfance en revisitant leur dessin animé préféré. Des clins d’œil à Vaïana, Peter Pan ou encore Le Roi Lion ont rempli la tente de magie et de nostalgie. Sous les yeux de Chef Mickey et de la cheffe invitée Nina Métayer, les gâteaux ont pris vie comme de véritables œuvres d’art pâtissières.



Publicité





Victoria tablier bleu, Maamar éliminé

À l’issue de cette soirée féerique, Victoria a été couronnée du tablier bleu, récompensant son talent constant et sa créativité débordante. En revanche, la magie n’a pas suffi à sauver Maamar, éliminé à l’issue de l’épisode. Une sortie émouvante pour le candidat, salué pour sa bonne humeur et sa sensibilité.

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier, où les gâteaux risquent encore de nous faire rêver… et saliver ! Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, il sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.