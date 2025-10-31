Arnaques du 31 octobre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6



Arnaques du 31 octobre 2025 – Ce vendredi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 31 octobre 2025 : le sommaire

Assurances : des milliers de Français arnaqués

C’est sans doute l’une des plus grandes escroqueries financières de ces dernières décennies. Prélèvements injustifiés, souscriptions forcées, signatures falsifiées… La SFAM, société spécialisée dans les assurances pour téléphones et ordinateurs, est soupçonnée d’avoir dupé des milliers de clients. Le préjudice total est estimé à 25 millions d’euros.

Impayés : quand les clients nous agressent

À Arnay-sous-Vitteaux, près de Dijon (Côte-d’Or), René, garagiste de 33 ans, a remis en état la voiture d’une cliente qui refuse désormais de régler la facture. Comble de l’injustice : elle aurait perçu plus de 2 000 euros d’indemnisation de son assurance. Cette dette menace aujourd’hui la survie du garage de René.



Ces deux voisins se font la guerre depuis trois ans

Dans un petit village de Bourgogne, deux voisins s’affrontent depuis trois ans pour une maison laissée à l’abandon. Insultes, menaces, affrontements… chaque rencontre tourne à l’orage. Hervé Pouchol, médiateur, va tenter de rétablir le dialogue entre Alain et Albert.