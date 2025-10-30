Star Academy estimations : Lenny passe devant Noah, Ema dernière (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025, à deux jours du prochain prime en direct. Rappelons que cette semaine, Ema, Lenny et Noah sont nominés et donc soumis aux votes du public.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est désormais Lenny qui est en tête avec 34,5% des votes.







Il fait une remontée alors qu’il était dernier de notre sondage ce matin ! Noah est 2ème avec 33,6% tandis qu’Ema est dernière avec 32%. Autant dire que cette semaine, ça s’annonce donc très serré entre les 3 nommés et que rien n’est joué !

Pour rappel, les téléspectateurs auront la possibilité de sauver l’un des trois nominés. Les deux autres verront ensuite leur sort entre les mains des académiciens, qui voteront pour déterminer lequel réintégrera le château.



Alors, qui mérite de rester ? Qui doit quitter l’aventure ? C’est à vous de trancher en votant pour votre candidat favori et en partageant votre opinion dans notre sondage. Notre sondage est purement indicatif — seuls vos votes officiels comptent !

Sondage Star Academy nominations semaine 2

Qui doit rester au château ? Emma Lenny Noah Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.