Les Cinquante du 22 octobre : qui va gagner chez les Panthère ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 48)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 48 du mercredi 22 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 48 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Haneia a été éliminée à l’issue de la Torturette du Chat.











Le Lion a organisé une soirée pour les joueurs alors que l’Affrontement approche et que l’une des deux équipes vit sa dernière soirée dans le château. Tout le monde profite pleinement de la soirée.

Jonathan assume ses sentiments pour Solène mais il est en couple à l’extérieur et c’est compliqué. Quant à Laura et Simon, ils s’expliquent encore une fois. Simon avoue qu’il ne peut pas continuer.

Le lendemain matin, tout le monde pense évidemment à l’Affrontement. Mais avant ça, le Lion convoque des joueurs dans l’entre de la Panthère. Martika, Perle et Jimmy chez les Blancs vont affronter Kelly, Laura et Simon chez les Rouges. Elle leur annonce qu’elle va vérifier s’ils ont l’esprit de contradiction, ils vont devoir faire exactement l’inverse de ce qu’elle demande !



Laura est la première éliminée, suivie par Martika. Les 2 équipes sont à égalité.

SPOILER qui va gagner dans l’entre de la Panthère ?

Dans l’épisode de demain, suite et fin de l’entre de la Panthère. C’est les Rouges qui remportent la victoire ! Ils récupèrent donc 2.000 euros dans la cagnotte des Blancs.

Les Cinquante, le replay du 22 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 48 ce mercredi 22 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 23 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 49.