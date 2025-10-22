Un Si Grand Soleil Spoiler : drame, la mort d’Eliott ! (épisode du 24 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1778 du 24 octobre 2025 – C’est un terrible drame qui vous attend en fin de semaine dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Eliott va être retrouvé mort !











Eve fait part son inquiétude à Manu : elle n’a plus aucune nouvelle d’Eliott et elle a un mauvais pressentiment, elle pense que c’est grave. Manu promet de le retrouver alors qu’Eve fonce à la clinique vétérinaire pour interroger Charles. Mais après sa violente dispute de la veille avec Eliott – il l’a menacé et lui a cassé son téléphone portable – Charles assure à Eve qu’il ne sait pas où il est et lui dit que c’est terminé, il ne veut plus entendre parler de lui ! Eve est bouleversée, Charles lui dit de s’en aller et surtout de ne plus revenir.

De son côté, Manu cherche toujours Eliott et il découvre un homme qui s’introduit dans son garage… Il l’arrête et l’emmène au commissariat. Avec Alex, il découvre qu’il s’agit d’un multi-récidiviste et qu’il a déjà été soupçonnée de meurtre dans une affaire de stup. Manu se résigne à aller parler à Becker avec Alex, loin d’imaginer qu’il est déjà trop tard pour Eliott.

En effet, Eliott est déjà mort. Son corps sans vie est à côté de sa voiture, dans son labo clandestin. Et chez L Cosmétiques, Muriel reçoit un étrange appel de Boris… Il est censé garder Toma mais quand Muriel décroche, personne ne parle. Elle s’affole et quitte son poste. Boris a-t-il un lien avec la mort d’Eliott ?



