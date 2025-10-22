Star Academy du 22 octobre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 22 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château.





Les élèves du second groupe répètent avant de passer leurs évaluations.







Les évaluations démarrent. Noah passe sur « Burning » de Sam Smith. Sofia a été chopée par ses émotions même si techniquement il y a du travail. Elle est emballée. Marlène note un soucis de diction, elle n’a rien compris. Jonathan le trouve trop déconnecté à son corps.

Mehdi enchaine sur « La vie ne m’apprend rien » de Daniel Balavoine. Michaël note des défauts dans sa façon de chanter, Sofia pense que ça va dans tous les sens. Papy s’est laissé embarqué, il est sous le charme.



On voit en vrac : Sarah sur « The House of the Rising Sun » de The Animals, Mélissa sur « Wicked Game » de Chris Isaak, et Théo L. « La peine maximum » des Dix Commandements.

Victor, immunisé, passe sur « Rise Like a Phoenix » de Conchita Wurst. Jonathan trouve qu’il confirme pleinement son immunité, c’est un artiste complet. Mais il regrette un regard vers le bas. Sofia se dit émerveillée par Victor.

Théo P. a choisi de chanter « Le rêve de Stella Spotlight » de Starmania. Marlène adore son timbre, Michaël trouve qu’il se cherche encore. Papy a aimé mais Michaël n’est pas emballé.

Lily passe sur « The climb » de Miley Cyrus. Michaël a adoré même si vocalement ce n’est pas parfait. Jonathan la trouve impressionnante.

Michaël dresse un beau bilan mais regrette qu’ils n’aient pas tous compris le thème. Pour Marlène, ils ont confondu chanson préférée et personal story. Mais ils avouent que désigner 3 nommés va être compliqué.

Place ensuite au cours de chant avec Sofia, son premier de la saison. Il s’agit d’un bilan, elle les fait travailler les uns après les autres en leur donnant des conseils. Léo doit encaisser le fait qu’il est l’un des plus faibles techniquement.

Benjamin Biolay débarque au château avec Lucie Bernardoni pour auditionner les élèves et désigner qui fera le duo avec lui sur le prime. Il entend les quatre filles pressenties chanter et va devoir faire un choix difficile.

Avec Fanny, les Kyo débarquent à leur tour ! Ils rencontre les garçons pressentis pour chanter avec eux. Et les deux Théo vont ensuite dans la salle de danse pour improviser une séance de sport.

ANNONCE DES NOMINATIONS

Michaël annonce les nommés de la semaine : Théo P., Ema, et Mehdi.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 22 octobre

