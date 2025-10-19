Les Enfants de la Télé du 19 octobre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?



Les Enfants de la Télé du 19 octobre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 19 octobre : les invités

Ce dimanche soir sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro plein de rires, de nostalgie et de moments télé inoubliables dans Les Enfants de la Télé. Elle recevra autour de sa table cinq invités venus d’horizons différents, prêts à partager leurs souvenirs, leurs fous rires… et leurs petites casseroles télévisuelles :

🎭 Danièle Évenou, comédienne emblématique de Marie Pervenche, partagera ses souvenirs télé.

😂 Éric Metzger et Quentin Margot, le duo d’humoristes « Éric et Quentin », viendront raconter leurs aventures entre télé et scène.

🌟 Michèle Laroque, actrice et réalisatrice populaire, apportera sa bonne humeur et ses fous rires légendaires.

🎬 Kad Merad, star du cinéma et de la comédie française, reviendra sur ses moments cultes à l’écran.



Au programme : des confidences inédites, des images cultes, des surprises et, bien sûr, une bonne dose de bonne humeur !

📺 Rendez-vous ce dimanche à 18h10 sur France 2 pour un moment chaleureux et plein d’émotions avec Les Enfants de la Télé.