Star Academy 2025 : le programme des premières évaluations

Star Academy 2025, évaluations semaine 1 – Première journée au château pour les 17 élèves de la nouvelle promo de la Star Academy.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des toutes premières évaluations, qui auront lieu dès lundi matin.







Star Academy, la personal story pour les premières évaluations

Comme ça sera le cas chaque dimanche soir, Michael Goldman est venu annoncer le programme aux élèves après le débrief de ce dimanche. Les académiciens attendaient avec impatience de connaitre le thème de ces évaluations, au lendemain du premier prime.

Et alors qu’il s’agit d’une semaine spéciale « bilan de compétences », les élèves vont passer sur des évaluations libres. Il s’agit de la « personal story », ils devront présenter la chanson de leur choix, qui doit raconter leur histoire, qui ils sont.



Nouveau cette année comme ils sont très nombreux, ils sont divisés en deux groupes. Le premier passera en évaluation lundi matin et le second mardi matin. Notez que Victor est immunisé et qu’il n’est donc pas obligé de passer ces évaluations.

Premier groupe : Ambre, Anouk, Bastiaan, Ema, Jeanne, Léa, Léane, Lenny, et Léo.

Second groupe : Lily, Mehdi, Mélissa, Noah, Sarah, Théo L., Théo P., et Victor.

A l’issue des évaluations, les professeurs vont désigner trois nommés. L’un sera sauvé par le public samedi et l’autre par les élèves. Le dernier sera éliminé.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.