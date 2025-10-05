Les mystères de l’amour du 5 octobre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 7 saison 37 en avance)



Les mystères de l’amour du 5 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 7 de la saison 37 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 7 de la saison 37 intitulé « Soupçons et jalousies ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 5 octobre 2025 – résumé de l’épisode 7 saison 37 « Soupçons et jalousies »

Nicolas reprend contact avec Lisette, ce qui déplaît fortement à Ingrid. De leur côté, Pierre et Jeanne, accompagnés de M’Bongo, l’ami de Jeanne, cherchent à découvrir l’origine des mystérieux symptômes dont souffre Pierre. À Love Island, les filles décident, de façon aussi spontanée qu’inattendue, de prendre en main la gestion du restaurant de plage. Pendant ce temps, Fanny et Christian, qui viennent d’apprendre le sexe de leur futur bébé, découvrent avec surprise que Gabriella et John ont entrepris de réaménager leur appartement en leur absence.

Les mystères de l’amour du 5 octobre – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.