Les Traîtres : qui sont les éliminés de la demi-finale ? (résumé et replay du 5 octobre 2025)

La demi-finale de la saison 5 des Traîtres, diffusée ce soir sur M6, a tenu toutes ses promesses. À ce stade du jeu, chaque décision peut faire basculer la partie — et ce soir, les Loyaux ont payé cher une erreur stratégique majeure.











Sylvie Tellier bannie par les Traîtresses

L’épisode s’est ouvert sur un nouveau bannissement, celui de Sylvie Tellier. Recrue de retour depuis plusieurs épisodes, l’ancienne directrice du comité Miss France a été choisie par Anne-Elisabeth Blateau et Danielle pour quitter le jeu. Un choix réfléchi : Sylvie apparaissait comme une figure respectée, capable d’unir les Loyaux et de faire pencher les débats en leur faveur.

Marcus, victime d’un mauvais jugement

Lors de la table ronde, les tensions ont atteint un nouveau sommet. Les discussions, de plus en plus tendues à mesure que les places en finale se rapprochent, ont abouti à un vote tragique pour les Loyaux.

C’est Marcus qui a été désigné par ses camarades — un choix qui s’est avéré désastreux puisqu’il était Loyal. Une erreur qui redonne un souffle d’air aux Traîtresses, alors même qu’elles semblaient affaiblies après plusieurs éliminations dans leur camp.

Raymond Domenech banni à son tour

La nuit venue, Anne-Elisabeth et Danielle ont continué leur travail de sape en bannissant Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur, figure lucide et stratège parmi les Loyaux, quitte donc le jeu à la veille de la finale.



Les Traîtresses en position de force

À l’issue de cette demi-finale, le camp des Loyaux est plus divisé que jamais. Avec plusieurs éliminations injustifiées et un moral en berne, il sera difficile pour eux de renverser la vapeur. De leur côté, Anne-Elisabeth et Danielle approchent du but avec sang-froid et stratégie. Leur alliance pourrait bien leur ouvrir les portes de la victoire… à moins qu’un ultime retournement ne vienne bouleverser la finale.

Rendez-vous le samedi 11 octobre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 6. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit M6+.