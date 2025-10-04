Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux / Lyon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi soir sur Canal+ ! Suite de la cinquième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, l’Union Bordeaux-Bègles reçoit le le LOU Rugby.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce samedi soir au stade Chaban-Delmas, l’Union Bordeaux-Bègles accueille le LOU Rugby pour le compte de la 5ᵉ journée du Top 14. Une affiche prometteuse entre deux formations ambitieuses mais encore en quête de régularité en ce début de saison. À domicile, les hommes de Yannick Bru voudront capitaliser sur l’appui du public girondin pour enchaîner après un début de championnat en dents de scie. Portée par des cadres comme Jalibert, Moefana ou Lucu, l’UBB cherchera à retrouver sa fluidité offensive et à imposer son rythme dès les premières minutes.

En face, le LOU se déplace avec la ferme intention de frapper un grand coup à l’extérieur. Malgré un effectif rajeuni et encore en rodage, les Lyonnais disposent d’arguments solides, notamment dans le combat et la vitesse des trois-quarts. Après un début de saison contrasté, les hommes de Fabien Gengenbacher espèrent relancer leur dynamique et se rapprocher du top du classement. Ce duel entre deux équipes joueuses, souvent spectaculaires, s’annonce donc ouvert et indécis, avec la promesse d’un beau spectacle sous les projecteurs de Chaban.



Publicité





Bordeaux / Lyon la composition des équipes

Le XV de départ de l’Union Bordeaux-Bègles : 15. Echegaray ; 14. Penaud, 13. Uberti, 12. Depoortere (cap.), 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Page-Relo ; 7.Matiu, 8.Gazzotti, 6. Bochaton ; 5. Cazeaux, 4. Jacobs ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1.Poirot.

Remplaçants : 16. Sa, 17. Perchaud, 18. Palu, 19. Woki, 20. Hutteau, 21. Laharrague, 22. Rayasi, 23. Taufa.

Le XV de départ du LOU Rugby : 15.Tchaptchet; 14.Wainiqolo, 13.Maraku, 12. Millet (cap.), 11.Ioane; 10.Jackson, 9.Gonzalez; 7.Allen, 8.Simmonds, 6. Okuya ; 5. Guillard, 4. William ; 3.Ainsley, 2.Marchand, 1.Moukoro.

Remplaçants : 16.Sarragallet, 17.Rey, 18.Roux, 19.Saginadze, 20.Cassang, 21.Berdeu, 22.Mathiron, 23.Aptsiauri

Bordeaux / Lyon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux / Lyon, 5ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.