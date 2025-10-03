Mask Singer : quel star est dans le costume du Lapin ? Les indices et notre piste !



Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Lapin – Camille Combal vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour le prime 4 de la saison 8 de « Mask Singer ». Ils ne sont plus que 6 costumes encore en compétition à trois semaines de la grande finale ! Faisons le point sur le Lapin.





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle star sous le Lapin ?

Le Lapin semble tout droit échappé d’un conte enchanté. Drapé dans un costume éclatant et haut en couleurs, il mêle raffinement et fantaisie avec une élégance déconcertante. Sa douce fourrure blanche, ses longues oreilles soyeuses et ses yeux vifs lui confèrent un air à la fois espiègle et attendrissant.

Son haut-de-forme, agrémenté de plumes et de cartes à jouer, renforce son allure théâtrale et intrigante, rappelant l’univers extravagant du Chapelier fou d’Alice au pays des merveilles. Sa veste richement décorée, aux motifs floraux et étincelants, parachève un look exubérant et féerique qui capte instantanément l’attention.



Un costume à la fois lumineux, poétique et singulier, qui pourrait bien dissimuler une voix familière, sensible et puissante. Chez Stars-Actu, on mise sur Emmanuel Moire ou Merwan Rim, tous deux révélés dans la comédie musicale Le Roi Soleil aux côtés de Christophe Maé.

Récapitulatif des indices :

– les mots « Thèse » et « Antithèse »

– il a beaucoup changé de pays

– sur scène, il a toujours raconté sa vie, celle « de l’histoire d’un mec » (Coluche)

– il a tout quitté pour vivre sa passion

– il a côtoyer des artistes dingue, dingue, dingue. Il a un lien fort avec Christophe Mae

– il connait bien Michaël Youn

– lorsque le monde l’a découvert, il partageait la scène

– Enfoiré

– château

– le Mont Saint Michel

– il a chanté sur la scène de l’Olympia

Propositions des enquêteurs : David Hallyday, Emmanuel Moire, Jean-Baptiste Maunier, Merwan Rim

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Lapin ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 3 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.