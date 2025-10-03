Miss France 2026 : la date et le lieu de l’élection dévoilés !



C’est officiel : l’élection de Miss France 2026 se tiendra le samedi 6 décembre 2025. Pour la première fois de son histoire, le concours de beauté sera organisé au Zénith d’Amiens, en région Hauts-de-France.











Une date qui ne manquera pas de faire réagir, puisque la cérémonie sera programmée en même temps que le Téléthon, grand rendez-vous caritatif diffusé chaque année sur France Télévisions. Les téléspectateurs devront donc choisir entre le show glamour de TF1 et la mobilisation solidaire du Téléthon.

Après son sacre en décembre dernier, c’est Angélique Angarni-Filopon, élue Miss France 2025, qui remettra sa couronne lors de cette soirée très attendue. Qui lui succédera et deviendra la nouvelle ambassadrice de l’élégance et du charme à la française ?

Comme toujours, les 30 candidates défileront sous les yeux du jury et du public avant de tenter de décrocher le titre tant convoité.



Le rendez-vous est donc pris le 6 décembre à Amiens pour un show qui promet d’être riche en émotions et en surprises.