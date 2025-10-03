Miss France 2026 : la date et le lieu de l’élection dévoilés !

Par /

Publicité

C’est officiel : l’élection de Miss France 2026 se tiendra le samedi 6 décembre 2025. Pour la première fois de son histoire, le concours de beauté sera organisé au Zénith d’Amiens, en région Hauts-de-France.


Miss France 2026 : la date et le lieu de l'élection dévoilés !
Capture TF1


Publicité

Une date qui ne manquera pas de faire réagir, puisque la cérémonie sera programmée en même temps que le Téléthon, grand rendez-vous caritatif diffusé chaque année sur France Télévisions. Les téléspectateurs devront donc choisir entre le show glamour de TF1 et la mobilisation solidaire du Téléthon.

Après son sacre en décembre dernier, c’est Angélique Angarni-Filopon, élue Miss France 2025, qui remettra sa couronne lors de cette soirée très attendue. Qui lui succédera et deviendra la nouvelle ambassadrice de l’élégance et du charme à la française ?

Comme toujours, les 30 candidates défileront sous les yeux du jury et du public avant de tenter de décrocher le titre tant convoité.


Publicité

Le rendez-vous est donc pris le 6 décembre à Amiens pour un show qui promet d’être riche en émotions et en surprises.

A LIRE AUSSI
Mask Singer : quel star est dans le costume du Lapin ? Les indices et notre piste !
Mask Singer : quel star est dans le costume du Lapin ? Les indices et notre piste !
« Malédiction sur le campus » : votre téléfilm inédit ce 3 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Malédiction sur le campus » : votre téléfilm inédit ce 3 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 3 octobre : Cyprien fait encore fort, Henri Salvador sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 3 octobre : Cyprien fait encore fort, Henri Salvador sur l'étoile mystérieuse ?
Mask Singer : qui est derrière la Taupe ? Récap des indices et pronostic !
Mask Singer : qui est derrière la Taupe ? Récap des indices et pronostic !


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut