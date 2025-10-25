Matlock du 25 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur M6



Matlock du 25 octobre 2025 – Ce samedi soir, M6 lance sa toute nouvelle série « Matlock ».





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Matlock du 25 octobre 2025 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 4 : Le lapin et le faucon

Le cabinet se retrouve à devoir gérer un conflit d’intérêt. Tandis qu’Olympia défend un homme qui cherche à obtenir justice pour la mort de sa femme, causée par l’insalubrité de son habitat, Elijah et Senior défendent le propriétaire immobilier. Par ailleurs, Matty parvient enfin à accéder à la salle des archives du cabinet.

Saison 1 – épisode 5 : Sortir les griffes

Matty use de ses stratagèmes auprès de Kira, une informaticienne du cabinet, pour accéder à un mystérieux document. Dans le cadre d’une action collective contre le système pénitentiaire, l’équipe doit trouver en urgence de nouveaux témoignages lorsque Katya, leur témoin-clé, retombe dans la drogue, ce qui touche Matty de près.



Saison 1 – épisode 6 : Seize pas

Olympia et Julian se voient offrir une seconde chance sur une affaire qu’ils ont perdue deux ans plus tôt et qui a précipité leur séparation. Tous deux défendent un couple de plaignantes face à un fabriquant de lait maternisé dont la contamination aurait causé la mort de leur enfant. Avec cette affaire, Matty veut convaincre Julian de lui confier des dossiers pharmaceutiques.

Matlock, rappel du synopsis

Madeline “Matty” Matlock, brillante avocate aujourd’hui septuagénaire, décide de reprendre du service au sein d’un prestigieux cabinet. Derrière son allure discrète et son attitude apparemment anodine, Matty cache une redoutable intelligence et un sens aigu de la stratégie, qu’elle met au service de ses affaires.

Affectée à Olympia (Skye P. Marshall), une avocate ambitieuse et déterminée, Matty se retrouve plongée dans un univers où la justice et la réussite personnelle se livrent une bataille sans merci. De son côté, Julian (Jason Ritter), l’ex-mari d’Olympia et fils du directeur du cabinet (Beau Bridges), ne tarde pas à être fasciné par la perspicacité et le talent hors du commun de Matty.