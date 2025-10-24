Ici Tout Commence spoiler : Gaspard et Ferdinand font un pacte ! (vidéo épisode du 29 octobre)



Ici tout commence spoiler – Gaspard et Ferdinand partagent désormais la même chambre à l’internat de l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, ces deux là vont conclure un pacte !











Gaspard aimerait que Ferdinand lui laisse la chambre pour passer des soirées avec Maya. Mais pour Ferdinand, tout se paie ! En échange de trois soirées seul avec Maya, Ferdinand veut que Gaspard réussisse à convaincre Léonard de se mettre en binôme avec lui pour les pré-sélections pour l’hôtel d’application.

Gaspard finit par accepter, le pacte est conclu ! Mais Gaspard réussira-t-il à convaincre Léonard, qui a déjà refusé de cuisiner avec son demi-frère ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1295 du 29 octobre 2025, Gaspard et Ferdinand trouvent un accord

