100% logique du 25 octobre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2

100% logique du 25 octobre 2025 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







100% logique du 25 octobre, les invités de ce soir

Pour cette nouvelle édition, trois personnalités inédites relèveront le défi de la logique aux côtés de nos 100 candidats : Nathalie Simon, Magali Ripoll et Yoann Riou.

100% logique, rappel de la présentation du jeu

Peu importe l’âge, le parcours ou le niveau de culture : tout le monde peut jouer ! Un enfant de 8 ans a autant de chances de gagner qu’un adulte de 80 ans, car la réponse à chaque question se cache littéralement sous vos yeux… encore faut-il savoir la repérer !



Cent candidats s’affrontent avec un seul objectif : aller le plus loin possible pour décrocher la cagnotte pouvant grimper jusqu’à 100 000 €. Les questions défilent, de la plus évidente — celle à laquelle 95 % des Français répondent sans hésiter — à la plus redoutable, que seuls 1 % d’entre eux parviennent à résoudre.

Chaque participant démarre la partie avec 1 000 €. Mais gare à l’erreur : au moindre faux pas, le candidat est éliminé et sa mise rejoint la cagnotte commune. À la fin, le ou les derniers survivants devront affronter la célèbre “question à 1 %” pour tenter de remporter la totalité du gain !

Alors, qui réussira à déjouer les pièges et à triompher de l’ultime épreuve ? Ce grand quiz mettra à l’épreuve la logique, le bon sens et la rapidité d’esprit de chacun… y compris des téléspectateurs, qui pourront eux aussi se prêter au jeu en famille !

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV