L’amour est dans le pré du 27 octobre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 10)

L’amour est dans le pré du 27 octobre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, la suite des séjours à la ferme.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







L’amour est dans le pré du 27 octobre, présentation de l’épisode 8

Ce soir, les séjours à la ferme se poursuivent et pour certains, c’est le bonheur ! Mais pour d’autres, les larmes sont au rendez-vous… Le moment de laisser parler son coeur est arrivé et les choix ne sont pas toujours faciles à faire.

VIDÉO L’amour est dans le pré du 27 octobre, extrait



"On va voir un médecin"

Pour Jean-Louis et Isabelle, la journée commence par un passage aux urgences ! 😮#ADP, tous les lundis à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/1FCRQIv0gw — M6 (@M6) October 26, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.