N’oubliez pas les paroles du 10 octobre : qui sont les finalistes du tour préliminaire des masters ?

N’oubliez pas les paroles du 10 octobre 2025, tour préliminaire des masters – Le tour préliminaire pour les masters de « N’oubliez pas les paroles » s’est poursuivi ce vendredi soir sur France 2.





Les 8 meilleurs Maestros de la saison dont le parcours s’était arrêté aux portes des Masters s’affrontent pour gagner leur place parmi les qualifiés des Masters.







N’oubliez pas les paroles du 10 octobre, Ariane et Catherine en finale du tour préliminaire

Ce soir à l’issue d’un match aller et un match retour, Ariane a battu Cindy et s’est qualifiée pour la finale du tour préliminaire. Et elle a déjà 22.000 euros de gains !

Samedi soir, Ariane affrontera Catherine en finale, avec à la clé, une place dans les masters.



N’oubliez pas les paroles du 10 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.