Mask Singer du 10 octobre 2025 : pourquoi le quart de finale n’est pas diffusé ce soir sur TF1 ?

Mask Singer, déprogrammation ce vendredi 10 octobre 2025 –Exceptionnellement, TF1 bouleverse sa grille des programmes ce vendredi soir. Le nouveau numéro de Mask Singer ne sera pas diffusé ce soir, la chaîne ayant choisi de retransmettre en direct le match de football de l’équipe de France.











Les fans du jeu musical animé par Camille Combal devront donc patienter encore un peu avant de découvrir la suite de la compétition.

Mais rassurez-vous : Mask Singer revient demain soir, samedi 11 octobre, pour une spéciale « frissons » à ne surtout pas manquer ! L’émission entrera dans une phase cruciale avec les quarts de finale, où cinq costumes sont encore en lice : le Lapin, le DJ, l’Agneau, le Scarabée et la Taupe.

Entre performances étonnantes, indices mystérieux et nouvelles révélations, cette soirée s’annonce pleine de surprises et de suspense. Rendez-vous demain à 21h10 sur TF1 pour découvrir qui parviendra à décrocher sa place en demi-finale !



Et retrouvez les replay des émissions précédentes sur TF1+.