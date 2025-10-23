N’oubliez pas les paroles masters du 23 octobre : quels résultats ce soir ? (+ classement des maestros)



N’oubliez pas les paroles masters du 23 octobre 2025 – Nouvelle soirée des masters ce jeudi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Deux nouveau matchs au programme ce soir alors que la seconde salve de la première phase de groupes commence.











N’oubliez pas les paroles du 23 octobre, le débrief des émissions de ce soir

Ce jeudi soir, sur la première émission, Micka a battu Honorine, il a remporté 3 points et a 5.000 euros de gains. Sur la seconde émission, Charlotte a battu Jérémy. Elle a remporté 3 points et totalise 21.000 euros de gains sur ces masters.

Le classement à l’issue des émissions de ce soir

1- Charlotte 6 pts

2- Benoit 4 pts

3- Micka 4 pts

4- Margaux 3 pts

5- Laurens 3 pts

6- Renaud 3 pts

7- Jennifer 3 pts

8- Jérémy 3 pts

9- Caroline 3 pts

10- Morgane 3 pts

11- Coline 3 pts

12- Karine 3 pts

13- Arsène 3 pts

14- Honorine 3 pts

15- Ariane 3 pts

16- Louis 1 pt

17- Maureen 1 pt

18- Etienne 1 pt

19- Franck 1 pt

20- Manon 0 pt

21- Natacha 0 pt

22- Kristofer 0 pt

23- Manon 0 pt

24- Virginie 0 pt

25- Morgiane 0 pt

26- Alessandra 0 pt

27- Valérie 0 pt

28- Lucile 0 pt

29- Héloïse 0 pt

30- Michaël 0 pt

31- Soriana 0 pt

32- Pierre 0 pt

Rappel du déroulé des masters version 2025

Phase de groupes – 32 maestros répartis en 4 chapeaux de 8. Chaque maestro affronte 4 adversaires (un par chapeau). 3 points pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite. Les 6 meilleurs accèdent directement aux quarts. Les 4 suivants (7e à 10e) se disputent les 2 dernières places lors d’un prime spécial.



Quarts & demi-finales – Duels à élimination directe : le perdant sort.

Grande finale – Un ultime face-à-face pour le trophée et une place éternelle dans la légende des Masters.

N’oubliez pas les paroles du 23 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.