Star Academy : les duos et chansons du 2ème prime du 25 octobre dévoilés

Star Academy 2025, liste des duos et chansons du 2ème prime du samedi 25 octobre 2025 – C’est samedi qu’aura lieu le 2ème prime en direct de la Star Academy. Alors q’un premier élève sera éliminé ce soir là, les premières stars invitées seront en plateau pour des duos avec les académiciens !





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2025, la liste des chansons du prime 2 du 25 octobre

En duos avec les artistes

Benjamin Biolay et Jeanne « Ton héritage »

Amel Bent et Ambre « Le droit à l’erreur »

Luiza et Mélissa « Soleil Bleu »

Kyo et Léo « Le Graal »

Kyo et Victor -« Dernière danse »

Lilly Wood & The Prick et Lily « Prayer in C »

Collégiales

– Hymne « Voulez-vous ? » d’Abba



Les solos / duos des académiciens

– Victor ouvrira le prime avec la chanson « Take me to Church » de Hozier

– Léa, Sarah et Anouk « Golden » KPop Demon Hunters

– Léane tableau chanté / dansé sur « Don’t Stop the Music » de Rihanna

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Mehdi « Indelebile » d’Yseult

– Théo P. « Quand je marche » de Ben Mazué

– Ema ?

Sondage Star Academy nominations semaine 1

Qui doit rester au château ? Ema Mehdi Théo P. Résultats Vote

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.