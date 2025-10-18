Quelle époque du 18 octobre 2025 : les invités ce soir sur France 2



Publicité





Quelle époque du 18 octobre 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Quelle époque du samedi 18 octobre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Patrick Fiori, accompagné de Frédéric Poggi, membre du groupe Voce Ventu, à l’occasion de la sortie de l’album « Corsu Mezu Mezu 3 »



Publicité





➡️ Amélie Nothomb, à l’occasion de la parution de son dernier roman « Tant mieux »

➡️ Alain Juppe, à l’occasion de la parution de son ouvrage « L’heure du choix »

➡️ Benjamin Biolay, à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Le disque bleu »

➡️ Nicolas Demorand, Sonia Devillers et Benjamin Duhamel, le trio de la Grande Matinale sur France Inter

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 18 octobre 2025 sur France.tv