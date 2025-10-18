Tous en cuisine du 18 octobre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)



Publicité





Tous en cuisine du 18 octobre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour dernier numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invité du jour : Agustín Galiana.





Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





Tous en cuisine du 18 octobre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir

Plat : bœuf bourguignon

1 kg de bœuf à braiser (paleron, joue ou gîte), coupé en gros cubes

200 g de lardons fumés coupés en cubes

3 carottes épluchées

300 g de champignons de Paris nettoyés

300 g de mini oignons (type grelot), épluchés

2 gousses d’ail épluchées, dégermées et écrasées

3 cuil. à soupe de farine

400 ml de vin rouge (de Bourgogne de préférence)

1 bouquet garni (thym, laurier, queues de persil)

1 litre de bouillon de bœuf (ou de volaille)

1 zeste d’orange

20 g de chocolat noir concassé

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Dessert : soufflé au chocolat très très gourmand

2 morceaux de chocolat noir de 25 g

100 g de chocolat noir

60 g de chocolat au lait fondu

10 g de cacao en poudre

5 jaunes d’œufs

5 blancs d’œufs

20 g + 20 g de sucre

60 g de lait d’amande

25 g de beurre

100 g de praliné amande

(toaster 100 g d’amandes, préparer un caramel blond avec 60 g de sucre et 20 g d’eau, plonger les amandes chaudes dans le caramel et mixer au blender pour obtenir un praliné fin)

50 g d’amandes blanches toastées

Fleur de sel



Publicité





Le saviez-vous ?

– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », est désormais disponible sur Amazon.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.