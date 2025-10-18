Tous en cuisine du 18 octobre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité
Tous en cuisine du 18 octobre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour dernier numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invité du jour : Agustín Galiana.
Tous en cuisine du 18 octobre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir
Plat : bœuf bourguignon
1 kg de bœuf à braiser (paleron, joue ou gîte), coupé en gros cubes
200 g de lardons fumés coupés en cubes
3 carottes épluchées
300 g de champignons de Paris nettoyés
300 g de mini oignons (type grelot), épluchés
2 gousses d’ail épluchées, dégermées et écrasées
3 cuil. à soupe de farine
400 ml de vin rouge (de Bourgogne de préférence)
1 bouquet garni (thym, laurier, queues de persil)
1 litre de bouillon de bœuf (ou de volaille)
1 zeste d’orange
20 g de chocolat noir concassé
Huile d’olive
Sel fin et poivre du moulin
Dessert : soufflé au chocolat très très gourmand
2 morceaux de chocolat noir de 25 g
100 g de chocolat noir
60 g de chocolat au lait fondu
10 g de cacao en poudre
5 jaunes d’œufs
5 blancs d’œufs
20 g + 20 g de sucre
60 g de lait d’amande
25 g de beurre
100 g de praliné amande
(toaster 100 g d’amandes, préparer un caramel blond avec 60 g de sucre et 20 g d’eau, plonger les amandes chaudes dans le caramel et mixer au blender pour obtenir un praliné fin)
50 g d’amandes blanches toastées
Fleur de sel
Le saviez-vous ?
Instructions, marche à suivre
