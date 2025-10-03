Quotidien du 3 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 3 octobre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 3 octobre 2025

🎤 Sam Sauvage – En tournée dans toute la France et à La Cigale le 31 mars 2026

🌟 Muriel Robin pour le festival « Pop & Psy » sur la santé mentale



📘 Jean-Victor Blanc pour le festival « Pop & Psy » sur la santé mentale

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 3 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.