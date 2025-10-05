Rugby Top 14 : suivre le match Bayonne / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bayonne / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche soir sur Canal+ ! Suite et fin de la cinquième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, l’Aviron Bayonnais reçoit le Stade Toulousain.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce soir, le stade Jean-Dauger accueille une affiche de haut vol entre l’Aviron Bayonnais et le Stade Toulousain dans le cadre de la 5ᵉ journée du Top 14. Bayonne aligne notamment le troisième ligne australien Rob Leota pour sa première titularisation dans le championnat français. Toulouse, quant à lui, vient pour imposer sa suprématie avec un effectif renforcé, désireux de décrocher enfin une victoire à Jean-Dauger où il n’a plus gagné depuis plusieurs années hors périodes de doublon.

Bayonne / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ de l’Aviron Bayonnais : 15. Orabé ; 14. Spring, 13. Martocq, 12. Tuilagi, 11. Erbinartegaray ; 10. Segonds, 9. Germain ; 7. Capilla, 8. Leota, 6. Fischer ; 5. Johnson, 4. Iturria (cap.) ; 3.Setiano, 2. Bosch, 1. Bordelai.

Remplaçants : 16. Martin, 17. Castillon, 18. Moon, 19. Héguy, 20. Habel-Kuffner, 21. Machenaud, 22. Tiberghien, 23. Cotet.



Publicité





Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Kinghorn ; 14. Delibes, 13. Costes, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ; 7. Roumat, 8. T.Ntamack, 6. Willis (cap.) ; 5. Vergé, 4. Jelonch ; 3. Aldegheri, 2. Lacombre, 1. Bertrand.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Neti, 18. Flament, 19. Elias, 20. Banos, 21. Saito, 22. Rams, 23. Merkler.

Bayonne / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bayonne / Toulouse, 5ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.