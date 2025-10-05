Plus Belle La Vie spoilers : une découverte macabre, un danger, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025



Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 24 octobre 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans deux semaines, on peut vous dire qu’une macabre découverte va affoler la résidence. Patrick va ouvrir une enquête alors qu’en parallèle, une habitante du Mistral est agressée. Le danger rôde au Mistral !

Au Mistral, Djawad prépare une fête d’Halloween. Et Apolline doit clarifier des choses avec la famille Kepler.



Publicité





Quant à Baptiste il fait une rencontre. Mais il va recevoir un appel à l’aide qui l’inquiète…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 20 au 24 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 (épisode 445) : Après l’agression d’une habitante du quartier, Morgane mène l’enquête avec détermination. Ariane soupçonne Eric de lui dissimuler des informations. Pendant ce temps, à la colocation, une leçon imprévue risque de créer des tensions entre les colocataires.

Mardi 21 octobre 2025 (épisode 446) : Une découverte macabre à la résidence suscite des hypothèses et réveille des superstitions. Pendant ce temps, Apolline cherche à clarifier la situation avec la famille Kepler. Au Mistral, Djawad prend l’initiative d’organiser une fête d’Halloween, ajoutant une touche festive à l’atmosphère tendue.

Mercredi 22 octobre 2025 (épisode 447) : Une habitante du Mistral se retrouve à nouveau en danger, menacée par une source mystérieuse. Pendant ce temps, Apolline attend avec anxiété un verdict crucial. De son côté, Baptiste fait une rencontre qui risque de susciter la jalousie dans son entourage.

Jeudi 23 octobre 2025 (épisode 448) : Patrick lance une enquête suite à la dégradation de l’état d’une résidente. Pendant ce temps, Djawad hésite face aux propositions d’Aya et Luna pour Halloween. A l’université, Zoé s’engage pour la communauté étudiante, prête à user de tromperie pour atteindre ses objectifs.

Vendredi 24 octobre 2025 (épisode 449) : Une résidente est atteinte d’un mal mystérieux, provoquant rumeurs et superstitions. L’intervention de Zoé la place dans une situation délicate. Pendant ce temps, Baptiste s’inquiète au Mistral, après avoir reçu un appel à l’aide alarmant.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :