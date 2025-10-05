Enquête Exclusive du 5 octobre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 5 octobre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Tragédie du 7 octobre : enquête sur l’échec des services secrets israéliens ».













Enquête Exclusive du 5 octobre 2025 : votre émission en résumé

La plus grande tragédie de l’histoire d’Israël aurait-elle pu être évitée ? C’est la question que se posent aujourd’hui plusieurs familles des victimes de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023. Ce jour-là, les assauts sanglants menés par le Hamas ont fait près de 1 200 morts, tandis que 251 Israéliens étaient pris en otage. Depuis, la guerre engagée par Israël contre l’organisation terroriste dans la bande de Gaza a causé la mort d’environ 62 000 Palestiniens, selon un récent rapport de l’ONU. Le Proche-Orient replonge dans le chaos, et la perspective d’une paix durable semble plus lointaine que jamais.

Cette tragédie était-elle inévitable ? Les plans du Hamas étaient connus : ses combattants s’étaient entraînés durant des mois à la vue des soldats et des guetteuses israéliens, dont les alertes n’ont pas été prises en considération. Dans les heures précédant l’attaque, de nombreux signaux inquiétants ont été détectés, mais ignorés. Même la défense de la frontière avec Gaza et la réaction de l’armée ont révélé de graves défaillances.



Les services de renseignement sont aujourd’hui pointés du doigt par le pouvoir politique, qui les accuse d’aveuglement, d’excès de confiance et d’avoir sous-estimé l’ennemi. Mais la responsabilité du gouvernement israélien est également questionnée : depuis deux ans, il refuse la création d’une commission d’enquête d’État. Le directeur du Shin Bet, les services de renseignement intérieurs, évoque un « mépris délibéré et prolongé des avertissements » de la part des dirigeants politiques.

Faute de réponses officielles, les familles des victimes que nous avons rencontrées mènent désormais leur propre enquête citoyenne. Martine Laroche-Joubert et Emmanuelle Elbaz-Phelps ont recueilli en exclusivité les témoignages de témoins clés pour retracer l’histoire de ce que l’armée israélienne qualifie aujourd’hui d’« échec total ».

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.