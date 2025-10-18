Rugby Top 14 : suivre le match Pau / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Pau / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 18 octobre 2025 sur Canal+ ! Suite de la septième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, la Section Paloise reçoit le Stade Toulousain.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, pour la 7ᵉ journée du TOP 14, le Section Paloise (Pau) reçoit le Stade Toulousain (Toulouse) au stade du Hameau. Toulouse, qui pointe en tête du championnat, arrive comme favori tandis que Pau, auteur d’un excellent début de saison, compte bien défendre son rang à domicile.

Attendez-vous à un duel intense, mêlant la puissance des avants toulousains à la combativité des Palois, dans un climat qui promet d’être électrique.



Pau / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ de la section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Arfeuil, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Grandidier-Nkanang ; 10. J. Simmonds, 9. Daubagna ; 7. Credoz, 8. Gorgadze (cap.), 6. Zegueur ; 5. Capelli, 4. H. Auradou ; 3. Laclayat, 2. Delhommel, 1. Parrou.

Les remplaçants : 16. Rey, 17. Seneca, 18. Maximin, 19. Whitelock, 20. Isa, 21. Luc, 22. Desperes, 23. Tokolahi.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Remue ; 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Gourgues, 11. Lebel ; 10. Kinghorn, 9. Graou ; 7. Banos, 8. T. Ntamack, 6. Jelonch (cap.) ; 5. Meafou, 4. Elias ; 3. Aldegheri, 2. J. Marchand (cap.), 1. Ainu’u.

Les remplaçants : 16. Cramont, 17. Neti, 18. Vergé, 19. Castro-Ferreira, 20. Saito, 21. Ntamack, 22. T. Thomas, 23. Colombe

Pau / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Pau / Toulouse, 7ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.