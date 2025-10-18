Ligue 1 : Marseille / Le Havre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 18 octobre 2025 – Marseille / Le Havre en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à l’Orange Vélodrome. Suite de la 8ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec le match entre l’Olympique de Marseille et Le Havre.





Un match à suivre ce samedi soir à 20h50 en exclusivité sur Ligue 1+ et PRIME VIDÉO, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce soir, pour la 8ᵉ journée de Ligue 1, le Olympique de Marseille accueille le Le Havre Athletic Club à l’Orange Vélodrome. Marseille, actuellement dans une dynamique positive et bien placé au classement, cherchera à confirmer son statut de prétendant. De son côté, Le Havre, plutôt en difficulté cette saison, tentera de surprendre et de relancer son début de championnat.

Notez que ce match a un réel enjeu pour l’OM, qui en cas de victoire, prendra la tête du championnat devant le PSG.



Publicité





Marseille / Le Havre – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : De Lange – Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson – Højbjerg, O’Riley – Greenwood, Gomes, Paixao – Aubameyang

🔵 Le Havre (composition probable) : Diaw – Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui – Touré, Ndiaye – Namli, Kechta, Soumaré – Samatta

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la chaîne dédiée Ligue 1+. Abonnement possible via PRIME VIDÉO.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Le Havre, 8ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.