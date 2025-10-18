Star Academy 2025 : découvrez les 17 élèves de la nouvelle promo (liste et photos des académiciens)



C’est parti pour une nouvelle aventure ! Ce samedi soir, TF1 lance la Star Academy 2025 avec un prime de lancement placé sous le signe de l’émotion et de la découverte. Le public a enfin pu faire connaissance avec les 17 nouveaux académiciens qui s’apprêtent à vivre une expérience unique au château de Dammarie-les-Lys, qu’ils intégreront dès la fin de la soirée.











Les 17 élèves de la promo 2025 de la Star Academy

Ambre (18 ans)

Anouk (20 ans)

Bastiaan (23 ans)

Ema (25 ans)

Jeanne (22 ans)

Léa (22 ans)

Léane (19 ans)

Lenny (21 ans)

Léo (24 ans)

Lily (22 ans)

Mehdi (20 ans)

Mélissa (19 ans)

Noah (20 ans)

Sarah (23 ans)

Théo L. (23 ans)

Théo P. (25 ans)

Victor (24 ans)

Âgés de 18 à 25 ans, ces apprentis chanteurs viennent d’horizons variés mais partagent tous la même passion : la musique. Durant plusieurs semaines, ils vivront, apprendront et chanteront ensemble, encadrés par une nouvelle équipe de professeurs prête à les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Les photos des académiciens





Dès ce soir, les téléspectateurs pourront suivre leurs premiers pas dans le château, les cours, les évaluations et bien sûr les primes hebdomadaires qui s’annoncent riches en émotions. La Star Academy 2025 est officiellement lancée !



