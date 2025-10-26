Demain Nous Appartient spoilers : Fred inquiète, William se venge, les résumés jusqu’au 14 novembre 2025



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 14 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2025.











Publicité





On peut déjà vous dire que le comportement de Fred va inquiéter ses proches mais aussi ses élèves. Pendant ce temps là, la police s’intéresse à Esmée et Diane, les deux soeurs semblent être livrées à elles-mêmes, leur mère a disparu.

De son côté, William se venge sur les réseaux sociaux alors que Sylvain pose un ultimatum à Christelle. Et Gabriel et Soraya consultent pour leur projet de bébé.

Les résumés de DNA du 10 au 14 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 (épisode 2071) : La police commence à s’intéresser à la situation des sœurs Colin. Le comportement de Fred interroge ses élèves et ses proches. Chez lui, Sylvain tombe sur une couronne mortuaire à son nom.



Publicité





Mardi 11 novembre 2025 (épisodes 2072) : Les enquêteurs découvrent que la mère des sœurs Colin s’est volatilisée. Sylvain pose un ultimatum à Christelle. Remonté, William se sert des réseaux sociaux pour se venger.

Mercredi 12 novembre 2025 (épisode 2073) : Violette aide Judith et Jordan à localiser le domicile d’Esmée et Diane. Victor fait changer les plans de Charles. A l’hôpital, la gaffe de Noor accentue les tensions.

Jeudi 13 novembre 2025 : pas de diffusion

Vendredi 14 novembre 2025 (épisode 2074) : Judith révèle son trauma à Jordan. Gabriel et Soraya ont rendez-vous chez la gynécologue. Le discours de Fred installe un énorme malaise chez les auditeurs.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 27 au 31 octobre 2025 en cliquant ICI

du 3 au 7 novembre 2025 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…v