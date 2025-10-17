Tout le monde veut prendre sa place : Vincent passe un nouveau cap ! (17 octobre 2025)

Par /

Vincent a passé un nouveau joli cap de vendredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». En effet, pour sa 33ème victoire, il voit sa cagnotte franchir la barre des 40.000 euros !


Capture FTV


Vincent totalise aujourd’hui 41.200 euros de gains en 33 victoires et on peut dire qu’il impressionne toujours autant ! Arrivera-t-il à faire aussi bien, voir mieux, que Joël, le précédent grand Champion ?

Tout le monde veut prendre sa place du 17 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 17 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

