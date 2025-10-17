Demain Nous Appartient du 17 octobre : Marceau piège Bastien (résumé + vidéo épisode 2055 en avance)



Demain nous appartient du 17 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2055 de DNA – Alors qu’il menace Bart, Augustin est finalement arrêté par la police ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». De son côté, Sara tombe de haut au sujet de Bart, qui ne lui a pas fait confiance et ne lui a rien dit…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 17 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2055

Alors que Mélody prépare ses affaires pour le boot camp, Georges y glisse discrètement une photo de famille prise sur la plage avec Mona, Bastien et Lucien. Une attention qui la touche profondément. Au même moment, Marguerite se réveille avec une forte fièvre. Sur les conseils de Raphaëlle, elle décide de rester au lit et prévient Mélody, paniquée à l’idée de devoir annuler le séjour. Son compagnon ne pouvant se libérer, elle envoie un mail aux élèves pour annoncer l’annulation. En apprenant la nouvelle, Ellie en parle à Samuel, qui propose aussitôt de remplacer Marguerite. Après un échange au Spoon, Mélody accepte, rassurée par son expérience avec les adolescents.

En fin de journée, les élèves se rassemblent devant le lycée. Bastien s’inquiète de l’absence d’Esmée. Il apprend qu’elle a renoncé au voyage après avoir entendu parler du surnom inquiétant de la forêt : “le triangle des Bermudes”. Avant le départ, Samuel inspecte les sacs et tombe sur une bouteille d’alcool dans celui de Marceau. Ce dernier profite d’un moment d’inattention pour la jeter et subtiliser le sac de Bastien, qu’il abandonne sur la route. Sans s’en rendre compte, le bus démarre sans le sac de Bastien…



Aux Halles, Christelle entame sa nouvelle vie de fleuriste, encouragée par Sylvain, ravi de la voir épanouie. À l’hôpital, Marianne, furieuse qu’elle ait posé une semaine de RTT, monte un stratagème : elle demande à Noor de commander un bouquet livré à son domicile. En découvrant qu’il s’agit de Marianne, Christelle s’explique avec elle, et les deux femmes finissent par se réconcilier.

De son côté, William profite de son premier jour de congé pour multiplier les activités : petit déjeuner familial, jogging, grand ménage… Pris dans son élan, il jette par erreur les baskets de collection de Nordine, puis nie les faits. Malgré les avertissements d’Aurore, il continue frénétiquement à tout ranger, incapable de s’arrêter…

