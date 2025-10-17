Les 12 coups de midi du 17 octobre : Cyprien se loupe, on vous dit qui est derrière l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 17 octobre 2025, 29ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Alors que l’étoile mystérieuse sera bientôt entièrement dévoilée, il a buté sur deux questions du Coup de Maître et il a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 17 octobre, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien voit ainsi sa cagnotte totaliser 122.688 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 12 cases et le dernier indice apparait : un masque africain. Il s’ajoute aux précédents : la place Vendôme à Paris en photo de fond, un mètre de couturier, une rose, une télévision, un tambour et un carnet de notes.

Derrière cette étoile, ça devrait être Aya Nakamura. Le carnet fait référence à son premier album « Journal intime », la place Vendôme et le mètre pour ses participations à des défilés de mode, le tambour elle était aux côtés de la Garde Républicaine lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, la rose car elle est l’égérie de Lancôme et a participé à une campagne publicitaire au Domaine de la Rose, et le masque africain en raison de ses origines du Mali.

Notez qu’en cette semaine spéciale ELA, la cagnotte caritative s’élève aujourd’hui à 85.000 euros.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior, Pierre Niney, Ryan Gosling

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+