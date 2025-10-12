Un dimanche à la campagne du 12 octobre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)



Un dimanche à la campagne du 12 octobre 2025 : sommaire et invités

Cette semaine, Un Dimanche à la Campagne met à l’honneur trois personnalités dont la passion a été le moteur de vie et la force face à l’adversité.

🎵 André Manoukian partage son amour du jazz, une vocation née dès l’adolescence et poursuivie envers et contre tout, même lorsque sa famille ne voyait pas cette voie d’un bon œil.



🎭 Ary Abittan, humoriste et comédien, revient sur un parcours fait de triomphes et d’épreuves. Après avoir connu une brutale mise à l’écart, il raconte comment il a su puiser dans des ressources insoupçonnées pour se reconstruire.

📚 Raphaëlle Giordano, quant à elle, a troqué la publicité pour la plume. Ses romans, véritables remèdes au quotidien, ont conquis des millions de lecteurs à travers le monde.

Entre confidences, émotions partagées et éclats de rire, Frédéric Lopez offre un moment de sincérité et de douceur… le temps d’Un dimanche à la campagne.

