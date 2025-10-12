

66 minutes du 12 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.





66 minutes du 12 octobre 2025, sommaire

🔵 Chambre à part, le secret du bonheur ?

Et si la clé d’un couple épanoui résidait dans… des nuits séparées ? Ronflements, insomnies, horaires décalés ou lit trop étroit : pour de nombreux amoureux, le vrai luxe n’est plus de dormir ensemble, mais de bien dormir chacun de son côté. Longtemps perçue comme une marque de désamour, cette pratique se banalise. En France, près d’un couple sur dix a choisi de faire chambre à part — sans pour autant rompre. Loin des clichés du couple en crise, ces adeptes du “chacun son lit” revendiquent une autre façon d’aimer : plus sereine, plus complice et parfois… plus passionnée ! Car pour eux, un peu de distance ravive le désir. Et c’est bien connu : les retrouvailles n’en sont que meilleures. Nous avons rencontré plusieurs couples ayant tenté l’expérience. Certains dorment séparément depuis longtemps, d’autres ont sauté le pas récemment pour sauver leur sommeil… et leur amour. Petits appartements ou grandes maisons, chacun a trouvé sa formule pour préserver l’équilibre du couple. Alors, faut-il vraiment partager le même lit pour s’aimer ?

🔵 Forains : se renouveler pour survivre

Autos-tamponneuses, tirs à la carabine, pommes d’amour… la fête foraine, c’est un concentré de joie et de nostalgie ! Chaque week-end, des milliers de familles s’y pressent pour s’amuser et oublier le quotidien. Mais derrière les lumières et la musique, les forains affrontent aujourd’hui une réalité plus difficile : la hausse des coûts et la concurrence féroce des parcs d’attractions, toujours plus nombreux et spectaculaires.

Pour continuer à attirer le public, ils misent désormais sur l’innovation. Jeux interactifs, manèges géants, décors immersifs : la modernité devient leur meilleur atout ! Chaque année, à Barcelone (Espagne), le plus grand salon mondial du secteur réunit les professionnels à la recherche de la machine qui fera la différence. Là, les affaires se concluent, les idées s’échangent, et chacun espère dénicher le manège qui fera rêver les visiteurs — et remplira les caisses. Mais moderniser un métier aussi ancien n’a rien d’une sinécure. Entre héritage familial, budgets serrés et débrouillardise, les forains doivent sans cesse réinventer leur monde pour faire durer la magie. Plongée dans les coulisses d’un univers haut en couleurs, entre tradition, passion et adrénaline.



🔵 Mondial de la moule : ils en font tout un plat !

À la marinière, au curry, au roquefort ou au fromage de Langres… les moules se déclinent à toutes les sauces dans le Var ! Chaque automne, la ville du Pradet accueille un événement aussi gourmand qu’insolite : le Mondial de la Moule. Trois jours de fête où producteurs, restaurateurs et amateurs se rassemblent pour couronner la meilleure recette de France. Longtemps éclipsées par leurs cousines de l’Atlantique, les moules de Méditerranée comptent bien reprendre la vedette. Élevées dans la baie de Tamaris, près de Toulon, elles séduisent par leur chair tendre et leur goût légèrement sucré. Bonnes, locales et abordables — environ 4 euros le kilo —, elles s’imposent comme le produit malin du moment.

Dans les allées du Mondial, l’ambiance est à la fête : les chefs rivalisent de créativité — moules à la truffe, au camembert ou à la provençale — tandis que les plus audacieux participent au concours du plus gros mangeur ! Entre compétitions savoureuses, éclats de rire et parfums iodés, 66 Minutes vous plonge dans une célébration populaire et gourmande où, le temps d’un week-end, les moules deviennent les véritables stars.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Arras : au cœur du plus vieux marché de France

Chaque samedi matin, le centre d’Arras, dans le Pas-de-Calais, s’anime au rythme de son marché, le plus ancien de France. Véritable institution, cette tradition séculaire continue de faire battre le cœur de la ville et de rassembler ses habitants. Ce Grand Format vous plonge au cœur de ce marché unique, véritable scène de la vie arrageoise.

Avant même que le jour ne se lève, Abdellah, le placier, est déjà à l’œuvre. Entre éclats de rire, moments de tension et poignées de main, il orchestre avec précision l’installation des commerçants. Autour de lui, une galerie de personnages hauts en couleur donne vie à ce rendez-vous incontournable du samedi.

Parmi eux, Freddy, le boucher-charcutier passionné, prépare avec soin ses célèbres andouillettes d’Arras et son tout nouveau pâté à la chicorée. Pour lui, le marché représente la moitié de son chiffre d’affaires… et la totalité de sa passion. Un peu plus loin, Denis et sa fille Mylène, duo complice et chaleureux, récoltent leurs pommes de terre à la ferme pour les proposer à prix doux aux habitués. Des histoires de famille, des produits du terroir et une bonne dose de bonne humeur.

Les fromagers ne sont pas en reste : Séverine, avec ses cent-trente spécialités régionales — dont le célèbre T’chiot Biloute —, et Virginie, championne du monde des fromagers, qui affine ses trésors dans les caves de la citadelle. Non loin de là, Théa, professeure en semaine et créatrice de bijoux le week-end, partage un stand avec sa mère, symbole d’une belle transmission familiale.

Ici, les gestes se perpétuent, les recettes se partagent, les sourires se répondent. On y parle terroir, météo, fidélité et amour du métier. À Arras, le marché n’est pas seulement un lieu d’échange : c’est une véritable façon de vivre.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.