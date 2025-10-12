Demain Nous Appartient spoilers : une découverte choc, un mariage, les résumés jusqu’au 31 octobre 2025



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 31 octobre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend fin octobre dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025.











On peut déjà vous dire que l’heure du mariage a sonné pour Raphaëlle et Martin. L’avocate et le flic vont se dire oui le 31 octobre et leur mariage va connaitre quelques imprévus !

De leur côté, les Julliard vont faire une découverte choc qui va changer leurs vies. Et Charles va de nouveau déraper en s’introduisant illégalement chez quelqu’un…

A l’hôpital, Noor apprend une triste nouvelle après qu’Océane ait décidé de lui confier Romain.



Les résumés de DNA du 27 au 31 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 (épisode 2061) : Les Julliard font une découverte qui pourrait changer leur vie. Océane confie Romain à Noor. William est choqué par une intrusion très dérangeante.

Mardi 28 octobre 2025 (épisodes 2062) : Philippine s’incruste au boot camp et aperçoit Violette en mauvaise posture. Face aux Daunier, Gabriel se met à nu. Il y a du remue-ménage dans la vie privée de Mona.

Mercredi 29 octobre 2025 (épisode 2063) : Au moment de ranger le camp, une preuve trahit les ados. A l’hôpital, Noor apprend une bien triste nouvelle. Georges établit un plan pour soutenir sa mère.

Jeudi 30 octobre 2025 (épisode 2064) : Prêt à tout, Charles s’introduit illégalement chez des sétois. Marguerite impose ses idées pour l’EVJF de Raphaëlle. Jordan donne des cours particuliers à une élève de Brassens.

Vendredi 31 octobre 2025 (épisode 2065) : Sara et Roxane tendent un piège à Kevin. Le mariage de Raphaëlle et Martin réserve quelques imprévus.

