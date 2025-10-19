Un dimanche à la campagne du 19 octobre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)



Publicité





Un dimanche à la campagne du 19 octobre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Un dimanche à la campagne du 19 octobre 2025 : sommaire et invités

Dans ce nouveau numéro d’Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez reçoit trois invités lumineux aux parcours aussi surprenants qu’inspirants.

Fabrice Deville, comédien depuis deux décennies, est devenu un visage familier des téléspectateurs grâce à son rôle de Florent Graçay, l’avocat droit et attachant de la série à succès Un si grand soleil sur France 3. À la campagne, il a choisi de se confier sur un secret de famille longtemps resté enfoui et qui a profondément marqué son histoire personnelle.



Publicité





Linda Hardy, de son côté, se destinait à une carrière de pédiatre avant que la vie ne lui ouvre d’autres horizons. Élue Miss France 1992 à seulement 18 ans, elle a depuis multiplié les vies : mannequin posant pour les plus grands photographes, actrice au cinéma comme à la télévision, et mère célibataire déterminée, toujours prête à relever de nouveaux défis.

Samuel Ostiguy, nouveau visage de France 3, prendra prochainement les commandes de Nos terres inconnues. Ce Canadien au regard curieux partira à la découverte des trésors de la France. Lors de ce week-end à la campagne, il revient sur un parcours exceptionnel — de l’Afghanistan à l’Antarctique — marqué par la peur, l’émerveillement et les leçons tirées de ses chutes comme de ses victoires.

Entre confidences, escapades en canoë-kayak et pique-nique au bord de la rivière, chacun a déroulé le fil de sa vie dans un « Dimanche à la campagne » pas comme les autres.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 19 octobre 2025