66 minutes du 19 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.





66 minutes du 19 octobre 2025, sommaire

🔵 Fléchettes : un jeu devenu phénomène

Une cible, trois fléchettes et une ambiance électrique ! Longtemps relégué aux arrière-salles des pubs, ce jeu de précision connaît aujourd’hui un véritable engouement en France. Des bars à fléchettes modernes aux décors néon, ces lieux tendance se multiplient sur tout le territoire. Les compétitions peuvent rapporter des sommes importantes, transformant les plus habiles en véritables gagnants.

C’est d’ailleurs le rêve du seul Français qui parvient aujourd’hui à vivre de cette passion : sélectionné pour un des plus grands tournois mondiaux, il s’entraîne dans son grenier aménagé en salle de pratique et se projette vers la victoire — et pourquoi pas vers le gros lot.

🔵 Coiffeurs : une guerre qui défrise

Le métier traverse une crise aiguë : plus de 2 000 salons ont fermé cette année, étranglés par les charges, les loyers et la baisse du pouvoir d’achat. Confrontés à cette hémorragie, les salons traditionnels voient une concurrence féroce émerger. Les barbiers connaissent un succès fulgurant auprès des jeunes hommes, tandis que des coiffeuses s’installent à domicile, transforment leur garage en salon et cassent les prix pour fidéliser une clientèle de quartier. Pour survivre, certains professionnels multiplient les stratégies : certains diminuent fortement leurs tarifs, d’autres se déplacent avec des salons mobiles pour aller au-devant des clients, et d’autres encore se transforment en véritables instituts de beauté proposant soins, maquillage, extensions et technologies de pointe.



🔵 Alexandre Mazzia : un 3 étoiles au musée

Trois étoiles au Guide Michelin et classé parmi les 100 meilleurs chefs du monde… pourtant Alexandre Mazzia se rapproche aujourd’hui davantage du grand public. À Marseille, il relève un nouveau pari : offrir une cuisine inventive, raffinée mais surtout accessible. Son nouveau restaurant, « Bouillant » — une réinterprétation du bouillon à la marseillaise — a pris place au cœur du MUCEM. Sans rogner sur la qualité, il propose des plats comme des encornets farcis, des tomates façon kefta ou une tarte au chocolat fumé, chaque assiette témoignant d’une créativité et d’une explosion de saveurs.

🔵 Vols de pièces auto : le casse du siècle

De plus en plus d’automobilistes ont la mauvaise surprise de retrouver leur véhicule dépouillé de jantes, phares ou rétroviseurs. En France, une attaque contre un véhicule survient toutes les trois minutes. Pourquoi une telle hausse ? Parce que le coût des pièces détachées neuves s’envole : +15 % depuis 2022, et des hausses pouvant atteindre +70 % pour certains phares, vendus aujourd’hui à plus de 800 euros l’unité. Une manne pour les voleurs, qui revendent ensuite ces éléments à des prix bien inférieurs…

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Florence : ils vivent leur rêve italien

Et si la plus belle ville d’Italie devenait le décor de votre nouvelle vie ? Sous le soleil de Toscane, Florence séduit chaque année davantage de Français en quête d’un nouveau départ. Ici, le temps ne se fuit pas, il se savoure. Fini les embouteillages du matin : on pédale le long de l’Arno, on troque le café à emporter contre un espresso dégusté au comptoir, et les week-ends au centre commercial laissent place aux marchés de producteurs sous les arcades.

Dans ce cadre enchanteur, une nouvelle génération de Français a choisi de s’installer. Jeunes pâtissiers en apprentissage, professeurs fraîchement arrivés, artisans passionnés ou entrepreneurs en quête d’inspiration : tous ont fait le pari de repartir de zéro à Florence, animés par le désir de vivre autrement. Mais derrière les façades ocres et les volets verts, le quotidien se révèle parfois exigeant : loyers élevés, salaires plus modestes, barrière de la langue… L’adaptation demande du temps, de la persévérance et beaucoup de curiosité. Pourtant, tous partagent le même sentiment : une fois qu’on y a goûté, Florence ne se quitte plus.

