Une actrice de « Demain nous appartient » arrive dans « Plus belle la vie, encore plus belle »

Par /

Une nouvelle recrue fait son arrivée au Mistral ! Yaël Ciancilla, que les téléspectateurs de TF1 connaissent bien pour avoir incarné Mia Feray dans “Demain nous appartient”, rejoint désormais la distribution de “Plus belle la vie, encore plus belle” sur France 3.


Capture TF1


L’actrice, qui avait quitté la série de TF1 il y a quelques mois lorsque la famille Feray a tiré sa révérence, fait ses premiers pas dans la série marseillaise ce jeudi 23 octobre. Elle y interprète Lauriane, une étudiante en situation de handicap inscrite dans la même université que Zoé, le personnage incarné par Manon Chevalier.

Son arrivée va permettre d’aborder des thématiques fortes autour de l’inclusion, de l’autonomie et du quotidien des étudiants en situation de handicap, des sujets rarement explorés.

Avec ce nouveau rôle, Yaël Ciancilla poursuit son chemin à la télévision française. Son interprétation sensible dans “Demain nous appartient” avait déjà conquis le public, et son arrivée dans “Plus belle la vie, encore plus belle” promet d’apporter un vent de fraîcheur et d’émotion au feuilleton culte de France 3.


