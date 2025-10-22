Les 12 coups de midi du 22 octobre : Cyprien se loupe et se retrouve face à une nouvelle étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 22 octobre 2025, 34ème victoire de Cyprien – Au lendemain de la découverte de sa seconde étoile mystérieuse, Cyprien a signé une nouvelle victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir reconnu Aya Nakamura hier, il a buté sur une question du Coup de Maître aujourd’hui, il ne connaissait pas la célèbre course de la Diagonale des Fous qui se déroule à la Réunion !











Les 12 coups de midi du 22 octobre, une nouvelle étoile mystérieuse

Avec 1000 euros remportés aujourd’hui, Cyprien voit sa cagnotte monter au total de 165.845 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, absolument aucun indice pour l’instant ! On ne distingue qu’un ciel bleu.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+