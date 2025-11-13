13h15 le samedi du 1er novembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 1er novembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi. Notez qu’il s’agit d’une rediffusion !





13h15 le samedi du 1er novembre 2025 : « Devenir médecin à 67 ans »

Après avoir mis entre parenthèses ses études de médecine pendant trente ans, Bernard Pino les a reprises et a décroché son diplôme à 67 ans. Un parcours exceptionnel qui le conduit aujourd’hui sur une île bretonne, où il exerce seul.

Alors que beaucoup songent à la retraite, Bernard Pino a choisi de relever un défi peu commun : terminer ce qu’il avait commencé trois décennies plus tôt. Après son baccalauréat, ce Breton s’était engagé dans des études de médecine, mais des difficultés financières l’avaient contraint à abandonner en sixième année.



À 59 ans, père de quatre enfants, il décide de renouer avec son rêve. Il contracte un prêt étudiant, reprend le chemin de la faculté et devient, à sa façon, un pionnier : le plus vieil interne de France.

Diplômé à 67 ans, le « jeune » docteur n’a pas choisi la facilité. Un mois sur deux, il est l’unique médecin de l’île de Sein, au large de la pointe du Raz. Sur ce bout de terre de 200 habitants, il assure une permanence médicale sans relâche, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.