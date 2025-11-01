Tout le monde veut prendre sa place : Vincent bat un record et remporte un bonus inédit ! (1er novembre 2025)



Vincent est entré dans l’histoire ce samedi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Et pour cause, avec un 10ème carton plein en finale en réussissant à remporter les 30 points, Vincent a battu un record et un bonus inédit dans l’histoire du jeu quotidien.











Cyril Féraud a annoncé que pour la toute première fois dans « Tout le monde veut prendre sa place », Vincent remporte les 3.000 euros correspondants à ses 30 points en finale. Un bonus jamais vu avant qui s’ajoute aux 1000 euros des points remportés par sa challengeuse.

Vincent totalise ainsi 62.600 euros de gains en 48 victoires.

Tout le monde veut prendre sa place du 25 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 25 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



